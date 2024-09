Presidente do Corinthians dispara contra a CBF: "Estão manchando o Brasileiro e a Copa do Brasil"

Augusto Melo, presidente do Corinthians, demonstrou total insatisfação com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) após a derrota por 3 a 1 para o São Paulo em Brasília. O mandatário do Timão questionou a arbitragem da liga nacional e a troca de datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O dirigente alvinegro não gostou da atuação do árbitro Rafael Rodrigo Klein no Majestoso. Na visão de Augusto, o juiz não teve critério ao longo do jogo e prejudicou o Corinthians. O Timão teve dois jogadores expulsos na partida (Fagner e André Ramalho) e passou grande parte do segundo tempo com nove em campo.

"Faz parte. Os jogadores estão chateados, mas quero parabenizá-los pela partida, pela vontade que tiveram em campo. infelizmente, às vezes a parte emocional atrapalha um pouco. A arbitragem vem prejudicando a gente há seis, sete jogos, hoje não foi diferente. Temos os vídeos que estão todos mandando. Se ele tivesse dado a falta na lateral em cima do Yuri, não teria acontecido a jogada que o André Ramalho matou. É um absurdo. É o que vem acontecendo, a CBF manchando a Copa do Brasil e agora manchando o Campeonato Brasileiro. É um absurdo o que estão tentando fazer com o Corinthians, e vamos seguir lutando contra tudo e contra todos", comentou Augusto em entrevista à TV Bandeirantes.