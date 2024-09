Com dois a mais, São Paulo vence Majestoso e mantém o Corinthians no Z4 do Brasileirão

O São Paulo, agora, só volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Cuiabá, pela 29ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19 horas (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Nos mesmos dia e horário, o Corinthians recebe o Internacional, na Neo Química Arena. Antes disso, o Timão tem compromisso nesta quarta-feira, contra o Flamengo, em jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, às 21h45, no Maracanã.

Primeiro tempo

São Paulo e Corinthians protagonizaram um primeiro tempo equilibrado. Com a torcida a seu favor, o Tricolor teve mais posse de bola, mas teve dificuldades para construir jogadas e chegar até o gol. A primeira boa chance são-paulina foi aos três minutos. Rato buscou Calleri na área, mas Cacá mandou para escanteio, de cabeça. Aos seis minutos, o Corinthians tentou levar perigo à meta são-paulina. Luciano perdeu a bola, Martínez recuperou, avançou em contra-ataque e tocou para Garro, que finalizou de dentro da área, mas foi travado por Rafinha.

Com 13 minutos no relógio, Breno Bidon arriscou de fora da área e mandou muito por cima do gol. Minutos depois, Welington fez falta em Martínez, e o Corinthians teve chance na bola parada. Fagner cobrou na área e Rafinha afastou. Na sequência do lance Martínez ficou com a sobra e chutou para fora. A resposta do São Paulo veio aos 18. Lucas Moura invadiu a área, driblou a marcação e cruzou, encontrando Wellington Rato, que cabeceou em cima de Cacá, com perigo. Pouco depois, Luciano foi quem recebeu de Calleri e finalizou para defesa de Hugo.

No primeiro lance após a pausa para hidratação, Wellington Rato cruzou na área, Lucas cabeceou em divida com Fagner e mandou para fora, perto da trave direita de Hugo Souza. Nos acréscimos, Calleri avançou em velocidade na área, recebeu um pisão de Fagner e foi derrubado. O árbitro foi chamado pelo VAR, marcou a penalidade e deu cartão amarelo para Fagner, que já estava amarelado. Com isso, o lateral recebeu o vermelho e deixou o Corinthians desfalcado. Na cobrança, Lucas converteu, aos 52 minutos.

Aos 54 minutos, em contra-ataque do São Paulo, Calleri ganhou de Bidon e avançou pela esquerda até a área. O camisa 9 são-paulino limpou a marcação, mas finalizou para fora, com perigo. Antes do primeiro tempo acabar, Romero levantou uma bola na área, e Rafael ficou com a bola.