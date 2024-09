Brasil vence Marrocos e avança à semifinal da Copa do Mundo de futsal

Neste domingo, o Brasil garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo de futsal. A equipe nacional venceu o Marrocos por 3 a 1, no Complexo Esportivo Universal de Bachara, em Bucara, no Uzbequistão, pelas quartas de final. Os gols do país sul-americano foram anotados por Marcel, Leandro Lino e Dyego. Enquanto Boumezou descontou para a equipe nacional africana.

Na próxima fase, o Brasil irá enfrentar o vencedor do duelo entre Ucrânia e Venezuela. Os países se enfrentam ainda neste domingo, às 12h (de Brasília), na Humo Arena, em Tashkent.

A Seleção Brasileira disputa a classificação para a final do torneio na próxima quarta-feira, às 12h, também na Humo Arena.