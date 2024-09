Arboleda valoriza vitória em clássico e pede cabeça erguida ao São Paulo no Brasileiro: "Jogo a jogo"

"Dá para comemorar um pouquinho, mas ainda estamos um pouco doídos pela desclassificação no meio de semana, mas a vitória é importante. Continuar com a cabeça no Brasileirão e jogo a jogo", seguiu.

A vitória sobre o Corinthians colocou o São Paulo no G4 , com 47 pontos. O Tricolor ainda seca o Flamengo na rodada para seguir entre os primeiros colocados. Com as atenções 100% no Brasileirão, o São Paulo só tem novo compromisso no sábado, dia 5 de outubro, quando enfrenta o Cuiabá, pela 29ª rodada. A bola rola às 19 horas (de Brasília), na Arena Pantanal.