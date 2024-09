Weverton se mostra tranquilo após sentir dores em vitória do Palmeiras e aguarda exames: "Vamos ver"

"Uma vitória muito difícil. A gente sabia que ia ser assim, o Galo vinha com um alto astral legal pela classificação. A gente sabe que as coisas começam a fluir naturalmente quando está nessa vibe aí. A gente sabia que ia ser bem difícil, tanto que colocaram alguns dos titulares para jogar, mas a gente se impôs hoje, viemos aqui e tivemos essa adversidade que é o vento. De todas as adversidades que existem, para um goleiro, o vento é a pior de todas porque varia muito, vem umas rajadas de hora para outra e acaba influenciando na velocidade e direção da bola. Mas conseguimos superar isso, o mais importante era a vitória. Dar os parabéns à equipe que se entregou do começo ao fim e vem cumprindo o que o Abel vem pedindo de jogar todos jogos como finais. Decisão uma hora vamos ganhar com pouco de tranquilidade e outras com dificuldade. O mais importante era os três pontos e nos coloca cada vez mais na briga e vamos ver o que acontece na rodada", declarou.

Com este resultado, o Verdão assume, provisoriamente, a liderança do Brasileiro, com 56 pontos, empatado com o Botafogo, que duela com o Grêmio, ainda neste sábado, às 21 horas. O Atlético-MG segue com 36, em nono lugar.

O Palmeiras retorna a campo no próximo sábado, dia 5 de outubro, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).