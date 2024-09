Seleção Brasileira de futsal fecha preparação para encarar o Marrocos nas quartas da Copa do Mundo

Neste sábado, o elenco da Seleção Brasileira de futsal finalizou a preparação para enfrentar o Marrocos no confronto das quartas de final da Copa do Mundo da modalidade. A bola rola neste domingo, às 9h30 (de Brasília), no Complexo Esportivo Universal de Bukahra, no Uzbequistão.

Brasil e Marrocos fazem uma reedição das quartas de final da Copa do Mundo de Futsal de 2021, na Lituânia. Na ocasião, a Canarinho saiu vitoriosa ao ganhar por 1 a 0. Depois, as seleções voltaram a se encontrar em quatro amistosos, com duas vitórias brasileiras, um empate e um triunfo marroquino.

Técnico da Seleção Brasileira de futsal, Marquinhos Xavier projetou o confronto diante do Marrocos e acredita que será um duelo muito equilibrado.