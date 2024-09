Palmeiras vence o Atlético-MG com dois gols de pênalti e pode assumir a liderança do Brasileirão

Na noite deste sábado, o Palmeiras venceu o Atlético-MG, por 2 a 1, em duelo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro que aconteceu no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Raphael Veiga, de pênalti, marcou os dois gols palmeirenses, enquanto Hulk fez o do Galo, de falta.

Com este resultado, o Verdão assume, provisoriamente, a liderança do Brasileiro, com 56 pontos, empatado com o Botafogo, que duela com o Grêmio, ainda neste sábado, às 21 horas. O Atlético-MG segue com 36, em nono lugar.

O Palmeiras retorna a campo no próximo sábado, dia 5 de outubro, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O Atlético-MG duela com o Vitória, na Arena MRV, no mesmo dia. Antes, porém, o time mineiro enfrenta o Vasco, na quarta-feira, em jogo de ida da semi da Copa do Brasil.