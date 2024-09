Juventude x Red Bull Bragantino: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

As duas equipes estão com 32 pontos na classificação da Série A. O confronto é direto para se afastar da zona de rebaixamento.

O RB Bragantino decepciona na competição. A equipe paulista vem de empate em casa com o Inter em jogo adiado.

Os visitantes venceram apenas uma vez nos últimos jogos. Um novo triunfo vai fazer o Massa Bruta respirar na briga contra a degola.

Já os donos da casa tentam voltar ao rumo dos bons resultados. O Juventude aposta no fator casa para buscar mais um bom resultado. Na última vez em que atuou no Alfredo Jaconi, venceu do Fluminense de virada, por 2 a 1.