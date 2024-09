Internacional x Vitória: saiba prováveis escalações e onde assistir ao confronto pelo Brasileirão

O Internacional vive bom momento no Campeonato Brasileiro e, no domingo, encara o Vitória às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. A partida é válida pela 28ª rodada da competição nacional.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão do canal Premiere.

Os donos da casa emplacaram uma série de bons resultados na Série A. Com isso, o Inter voltou a sonhar com as primeiras posições. Os gaúchos começaram a rodada na oitava posição. Com 42 pontos, o Inter mira um lugar na zona de classificação para a Libertadores da América.