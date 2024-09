Rossi lamenta eliminação na Libertadores e descarta priorizar competições: "Somos o Flamengo e não dá"

"Prometer é difícil de falar no futebol, porque a verdade é que são 90 minutos em que pode acontecer qualquer coisa. Tivemos 200 minutos no jogo contra o Penarol, criamos, não marcamos, mas se fazemos o gol e tivessemos saído com a classificação, não estaríamos falando a mesma coisa que estamos falando agora. Temos a obrigação de ir para frente, de competir no Brasileiro, na Copa do Brasil e chegar o mais longe possível. Começamos o ano ganhando o Carioca, e ano passado também. Perdemos a final da Copa do Brasil no ano passado, em um jogo que não merecemos. Hoje estamos indo para casa, mas sabemos que temos que sair com a cabeça para o alto pelo esforço que fizemos. O torcedor tem que acreditar que sempre vamos para a frente e precisamos do apoio deles para isso", concluiu.

Agora, o Flamengo de Rossi retoma o foco no Campeonato Brasileiro, uma vez que já tem um novo compromisso pela 28ª rodada. O Rubro-Negro carioca terá pela frente o Athletico-PR neste domingo, às 20h (de Brasília), no Maracanã.