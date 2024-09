Felipão recebe presente de Abel em encontro no CT do Palmeiras e elogia treinador

Importantes figuras na história do Palmeiras, Abel Ferreira e Luiz Felipe Scolari se encontraram na última quarta-feira em gravação de podcast produzido pelo clube. Atual comandante do Verdão, Abel "invadiu" a entrevista e presenteou Felipão com uma garrafa de vinho em uma caixa especial com dedicatória.

Momentos antes de Abel chegar na frente das câmeras, Felipão relembrou o período em que treinou a seleção de Portugal, onde trabalhou com Abel Ferreira, na época lateral direito. Ele não chegou a atuar, mas participou de um período de treinos. Scolari fez uma breve comparação de Abel jogador e treinador e elogiou o trabalho do português no comando do Palmeiras.

"Uma coisa que falo a todas as pessoas. O Abel desde que foi convocado pela seleção mostrava interesse pelo futebol e pelas coisas do futebol. Ele era profissional, companheiro de grupo. Mesmo não sendo titular dava estimulo e mostrava outras nuances do futebol a jogadores que as vezes se passavam. O Abel sempre foi desse tipo", contou.