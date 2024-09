ESPN exibirá jogos de Atlético-MG e Corinthians nas semifinais da Libertadores e Sudamericana

A ESPN definiu nesta sexta-feira suas exibições nas semifinais das competições CONMEBOL. O canal, juntamente com a plataforma de streaming Disney+, transmitirá com exclusividade o confronto entre Atlético-MG e River Plate pela Libertadores, e terá o os jogos entre Corinthians e Racing como atração para todo Brasil.

Após eliminar San Lorenzo e Fluminense na trajetória até as semifinais, o Atlético-MG enfrentará o principal clube internacional vivo na disputa pelo título da Libertadores e dono do estádio que sediará a final deste ano, o River Plate (ARG). Os jogos de ida e volta acontecem nos dias 23 e 30 de outubro respectivamente, com exibição ao vivo e exclusiva da ESPN e Disney+ às 21h30 (de Brasília).