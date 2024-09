Contrato de concessão do Maracanã é assinado por Flamengo e Fluminense

Nesta sexta-feira, Flamengo, Fluminense e Governo do Estado do Rio de Janeiro assinaram o contrato de concessão do Complexo do Maracanã (Maracanã e Maracanãzinho). O Consórcio Fla-Flu agora terá que lidar com a administração, operação e manutenção do local durante o tempo do acordo, válido por 20 anos, e a empresa Fla-Flu Serviços S.A será a responsável pela gestão compartilhada dos clubes.

"O Fluminense foi um grande parceiro do Flamengo desde o primeiro momento que essa concessão, que na época era um termo de permissão temporário de seis meses, iniciou. Ao longo desses anos de convivência, a gente aprendeu um pouco mais sobre operação de estádio e passamos a respeitar e admirar cada vez mais a equipe um do outro. Somos grandes adversários no campo, mas sempre fomos grandes parceiros na gestão do Maracanã", declarou Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.

"É um estádio muito importante tanto para o Flamengo, como para o Fluminense, e eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai continuar acontecendo pelos próximos 20 anos. Essa semente, que foi plantada em 2019, germinou, deu frutos e vamos continuar colocando o Maracanã no patamar que ele merece como o maior e melhor estádio do mundo para a prática do futebol, uma referência para o Rio de Janeiro e para o Brasil também", finalizou.