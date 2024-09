Canobbio vê primeiro gol sofrido pelo Athletico-PR como determinante em eliminação na Sul-Americana

"Não conseguimos manter a vantagem que fizemos lá no Brasil. Mas bem, agora é levantar a cabeça, porque tudo segue. Temos o Brasileirão, temos mais 13 partidas. Temos que manter a humildade para o restante da temporada", concluiu o centroavante.

O Athletico-PR, como dito por Canobbio, volta seu foco para a disputa do Campeonato Brasileiro. No torneio nacional, o Furacão se encontra em situação um tanto delicada: ocupa a 15ª colocação, com 31 pontos - apenas três acima do Corinthians, que abre o Z4.

Para tentar melhorar sua situação na tabela, o Athletico-PR volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Flamengo fora de casa. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada da competição nacional.