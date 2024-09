Mano Menezes admite mau desempenho do Fluminense em eliminação : "Nunca fomos dominados como fomos"

Mano ainda disse ser o maior culpado pela eliminação. Na visão do comandante, todo o time desempenhou abaixo do esperado e, por conta disso, a responsabilidade é dele.

"Minha vida de técnico, sempre procuro olhar para o jogo como um todo. Acho que quando um time é superior, como o Atlético-MG foi superior a nós, o problema da equipe foi tático, foi estratégico, foi global. E essa responsabilidade é minha. Sei que os jogadores fizeram todo o possível para tentar fazer o melhor de si, mas a gente nunca conseguiu resolver taticamente as questões do jogo que o Atlético nos impôs. É isso que a gente precisa analisar, mas precisamos reconhecer que perdemos para uma equipe que foi superior o tempo inteiro."

Agora, com a eliminação da Libertadores, o Fluminense foca totalmente no Campeonato Brasileiro. A equipe está na zona de rebaixamento e busca se manter na elite. O clube carioca ocupa a 17ª posição, com 27 pontos, um a menos que o Vitória, que é o primeiro time fora da zona, mas tem um jogo a mais.

O Tricolor das Laranjeiras volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), diante do Atlético-GO, no Estádio Antonio Accioly, pela 28ª rodada do Brasileirão.