Com um a menos, Tottenham supera Qarabag; confira os resultados do dia na Liga Europa

O jogo - A partida começou ruim para o lado do Tottenham, que viu seu defensor ser expulso logo aos sete minutos. Radu Dragusin destruiu uma chance clara ao puxar o brasileiro Juninho Vieira e recebeu o cartão vermelho direto.

Apesar de estar com um a menos, os londrinos não recuaram e abriram o placar cinco minutos depois. O galês Brennan Johnson recebeu de Solanke e chutou cruzado para fazer o primeiro dos Spurs.

Pape Sarr ampliou para o Tottenham aos sete da segunda etapa. O senegalês aproveitou o erro do goleiro Kochalski após uma cobrança de escanteio e estufou as redes. Seis minutos depois, Bayramov desperdiçou uma cobrança de pênalti para o Qarabag que poderia colocá-los no jogo, acertando a trave.

Aos 23, a contratação mais cara da história dos Spurs, Dominic Solanke, pegou um rebote do goleiro para fazer o terceiro de sua equipe e fechar o placar.

Roma 1 x 1 Athletic Bilbao

O outro jogo de destaque desta quinta foi o duelo entre Roma e Athletic Bilbao, no Estádio Olímpico de Roma, que terminou empatado em 1 a 1. Os donos da casa ficaram na frente pela maior parte do jogo, com gol de Dovbyk, mas viram Paredes empatar para os visitantes faltando cinco minutos para o fim.