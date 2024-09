André Ramalho defende Augusto após classificação do Corinthians: 'Dando respaldo'

Contratado na última janela de transferências, em pouco tempo André Ramalho se tornou uma das referências do elenco. Com passagem vitoriosa pelo futebol europeu, o beque é neste momento o principal zagueiro do time, tendo feito gol importante na classificação contra o Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

O Timão vive momento de alta na temporada, com cinco vitórias nos últimos seis jogos. Classificado para as semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, a equipe também busca escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo, contra o São Paulo, pela 28ª rodada da liga nacional. O duelo será disputado em Brasília, no Mané Garrincha, já que o Morumbis será palco de shows do cantor Bruno Mars.