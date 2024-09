Sérgio Moura vai a CT do Corinthians e acompanha jogo contra o Fortaleza no camarote de Augusto Melo

Pouco tempo depois de Moura se afastar do cargo, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, informou à imprensa que o contrato do marqueteiro foi finalizado.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a presença de Sérgio Moura nas dependências do clube gerou incômodo entre pessoas do departamento de marketing, que ficaram receosas sobre um possível retorno do profissional. Quem assumiu o cargo de chefia do setor com a saída de Moura foi Vinicius Manfredi de Azevedo.

A Gazeta Esportiva entrou em contato com o clube, que disse que se tratou apenas de uma visita.

A presença de Sérgio Moura no CT e no camarote da presidência foi noticiada inicialmente pelo portal Meu Timão e confirmada pela reportagem.

Sérgio Moura ainda não prestou depoimento à Polícia em relação às polêmicas envolvendo a assinatura do contrato com a VaideBet. Em maio, se tornou público um suposto esquema de "laranja" ligado ao intermediário que firmou o contrato da empresa de apostas com o clube. Além de Sérgio, Augusto Melo e Marcelo Mariano, diretor administrativo, ainda vão dar suas versões dos fatos às autoridades.