São Paulo terá Rato titular em jogo decisivo contra o Botafogo pela Libertadores; veja escalações

O São Paulo está escalado para o duelo decisivo desta quarta-feira, diante do Botafogo, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores. A novidade no time titular é o meia-atacante Wellington Rato.

Ao contrário do jogo de ida, no Rio de Janeiro, quando utilizou três zagueiros, Luis Zubeldía volta a escalar o time do Morumbis em um 4-2-3-1. Desta maneira, Sabino sai da equipe para a entrada de Rato.

A escalação do São Paulo é: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Damián Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri.