São Paulo busca empate no final, mas perde do Botafogo nos pênaltis e cai nas quartas da Libertadores

No banco de reservas, Zubeldía via o São Paulo o São Paulo sem poder de fogo e tentou renovar os ânimos da equipe, com a entrada de Luciano no lugar de William Gomes. Mas era o Botafogo que continuava atacando. Aos 38 minutos de jogo, em um contra-ataque perigoso, Almada tocou para Vitinho, que invadiu a área e chegou finalizando cruzado, mas Alan Franco desviou para a linha de fundo.

Aos 42, em uma cobrança de escanteio, a arbitragem viu um toque de mão do zagueiro Bastos, depois do cabeceio de Lucas. Após uma longa revisão do VAR, o árbitro reviu o lance na cabine e deu pênalti a favor do São Paulo. Todavia, Lucas cobrou mal e isolou a bola na batida, frustrando a torcida tricolor no Morumbis.

Segundo tempo

O São Paulo voltou mais ligado do intervalo e colocou John para trabalhar aos dez minutos. Wellington Rato pegou a sobra de um cruzamento e chutou firme, mas o goleiro defendeu.

Aos 15 minutos, Calleri perdeu uma chance incrível de empatar a partida. Luciano limpou o defensor na área, chutou cruzado e viu a bola sobrar com o argentino, que estava debaixo da trave, com o gol vazio, mas mandou para fora. Na sequência, aos 17, foi a vez de Lucas conduzir pela direita e bater firme, parando em ótima defesa de John.

O São Paulo parecia morto na partida, mas renasceu e deixou tudo igual aos 41 minutos. André Silva recebeu no lado esquerdo e cruzou na medida para Calleri, que subiu mais alto que todos e cabeceou sem chances para John, levando a torcida tricolor ao delírio.