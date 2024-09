Internacional empata com Red Bull Bragantino e desperdiça chance de ingressar no G6 do Brasileirão

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 16ª rodada (atrasada) do Campeonato Brasileiro, o Internacional visitou o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, empatou por 2 a 2 e perdeu a chance de ingressar no G6 da competição. Rafael Borré e Enner Valencia balançaram as redes para os visitantes, enquanto Jhon Jhon e Vitinho igualaram para a equipe da casa.

Com o resultado, o Internacional chegou aos 42 pontos, na oitava posição. Caso vencesse, alcançaria os 44 pontos e ultrapassaria o Bahia, sexto colocado, também com 42. Já o Red Bull Bragantino ficou com 32 somados, na 11ª colocação.

O Internacional volta aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Vitória, no Beira-Rio. No mesmo dia, às 11h, o Red Bull Bragantino visita o Juventude, no Alfredo Jaconi. Ambos os duelos serão válidos pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.