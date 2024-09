Herói do Atlético-MG, Deyverson comemora atuação e classificação para a semifinal da Libertadores

"Eu sou um cara muito emotivo, eu me emociono muito porque só eu e ela sabem que a gente vive todos os dias, e que a gente passa a luta que a gente tem, dia a dia, batalhando, fazendo o máximo pra escolher dar certo, e graças a Deus. Deus sempre aponta pra mim. (Sou) Um cara que muitas das vezes é questionado pela minha forma de ser, meu jeito, mas Deus é minha pessoa, não só a mim como todos, mas não quero me exaltar muito, acho que o trabalho do treinador, de toda a comissão, do grupo, é parabenizar todos", conclui o herói da classificação do time mineiro.

Hulk, que perdeu uma penalidade máxima no início da partida, destacou a importância de manter o foco e não se abater diante dos erros.

"Muito importante pra nós mantermos o foco. A minha equipe me ajudou bastante também, me acompanharam no momento que eu perdi o pênalti. Sim, iríamos ter outras oportunidades pela frente, conversamos bastante no intervalo. Sem dúvida alguma, foi uma das nossas melhores partidas aqui (Arena MRV) na nossa casa diante do atual campeão da Libertadores, o Fluminense. A Libertadores é o nosso sonho, nossa obsessão, peço a Deus diariamente que realize esse sonho", disse o atacante do Atlético-MG.

O Galo volta aos gramados neste sábado, às 18h30 (de Brasília), para encarar o Palmeiras, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). A partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão.