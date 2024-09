Com ajuda de Memphis Depay, Corinthians vence Fortaleza e garante vaga na semifinal da Sul-Americana

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo contra o São Paulo, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza recebe o Cuiabá no mesmo dia, também pela liga nacional.

O jogo

O primeiro tempo foi de poucas emoções em Itaquera. Aos 11 minutos, o Corinthians teve grande chance com Igor Coronado, que após desarme de Yuri Alberto no campo de ataque, ficou cara a cara com João Ricardo, mas parou no goleiro.

Aos 14, o Fortaleza respondeu com Zé Welisson, que finalizou na entrada da área para defesa de Hugo Souza. Aos 26, após jogada trabalhada pela esquerda, Breno Bidon levou perigo pelo lado do Timão com cruzamento forte, mas com pouca direção.

De forma geral, o Corinthians teve mais a posse de bola na primeira etapa e deixou o jogo em ritmo favorável para quem já tinha a vantagem do jogo da ida. Os visitantes erraram muitos passes e, consequentemente, não assustaram.

Segundo tempo