STJD denuncia Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, por expulsão contra o Flamengo na Copa do Brasil

O artigo 171 diz sobre as condições do cumprimento da punição. "Quando a suspensão não puder ser cumprida na mesma competição, campeonato ou torneio em que se verificou a infração, deverá ser cumprida na partida, prova ou equivalente subsequente de competição, campeonato ou torneio realizado pela mesma entidade de administração ou, desde que requerido pelo punido e a critério do Presidente do órgão judicante, na forma de medida de interesse social".

O Plenário do STJD julgará o treinador na manhã desta quinta-feira, dia 26 de setembro, às 10 horas (de Brasília).

Com foco 100% no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Vasco, por 1 a 0, no último domingo, no Mané Garrincha, em Brasília (DF). A equipe retorna a campo no próximo sábado para enfrentar o Atlético-MG, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), às 18h30.