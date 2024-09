Lucas Piccinato supera desconfiança inicial e conquista segundo título no comando do Corinthians feminino

Por outro lado, Piccinato seguiu sendo alvo de críticas por parte da torcida corintiana, muito por conta do desempenho abaixo do mostrado na Era Arthur Elias. Mesmo assim, a equipe terminou a primeira fase do Brasileirão na liderança, com uma única derrota, e avançou às quartas com a melhor campanha.

Acontece que tal revés foi o pior da história do Corinthians feminino. Na ocasião, com um time praticamente reserva, as Brabas foram goleadas pelo Cruzeiro, fora de casa, por 7 a 2. Neste ano, o time de Piccinato ainda foi superado pelo rival Palmeiras duas vezes, o que não ajudou.

Mesmo assim, no mata-mata do Brasileirão feminino, o Corinthians cresce, e com Piccinato isso não foi diferente. O Timão eliminou Red Bull Bragantino e Palmeiras para ir à final, e na grande decisão, atropelou o São Paulo por 5 a 1 no placar agregado - 3 a 1 no Morumbis e 2 a 0 na Neo Química Arena.

Além disso, o desempenho das Brabas sob o comando do técnico também parece ter melhorado. Até o momento, Piccinato acumula bons números: são 31 jogos, com 25 vitórias, três empates e três derrotas. Além, é claro, dos dois títulos conquistados.

O desafio de Piccinato, agora, é manter a consistência para brigar pelos últimos dois títulos do ano: Libertadores e Paulistão. Caso o Timão conquiste os quatro troféus novamente, o treinador repetirá a campanha vitoriosa de Arthur Elias do ano passado.

As Brabas do Corinthians voltam a campo nesta quarta-feira, quando enfrentam o Marília pela penúltima rodada da primeira fase do Paulista. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Bento de Abreu.