Júnior Santos volta a treinar com elenco do Botafogo e celebra: "Muito motivado"

Júnior Santos sentiu a lesão durante a partida contra o Internacional, no dia 20 de julho, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e precisou ser substituído aos 11 minutos do segundo tempo.

Apesar do longo tempo sem atuar, é o artilheiro da equipe carioca na temporada, com 18 gols marcados em 41 jogos disputados, seguido por Luiz Henrique que, com o tento marcado sobre o Fluminense no último sábado, alcançou a vice-liderança do grupo no quesito.

O Botafogo volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o São Paulo, no Morumbi, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Após empate sem gols no Nilton Santos, o Glorioso precisa de um tento de diferença para carimbar seu passaporte direto às semifinais. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.