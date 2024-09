Olympique de Marselha supera Lyon no Campeonato Francês e cola no líder PSG

Neste domingo, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marselha visitou o Lyon no Groupama Stadium, venceu por 3 a 2 e colou no PSG, atual líder da competição. Ulisses Garcia, Lirola e Rowe balançaram as redes para a equipe visitante, enquanto Cáleta-Car e Cherki descontaram para os mandantes.

Com o triunfo, o Olympique de Marselha chegou aos 13 pontos, na segunda colocação, e empatou com o líder Paris Saint-Germain, atrás apenas por critérios de desempate. Já o Lyon permaneceu com quatro somados, na 14ª posição.

O Olympique de Marselha volta aos gramados no próximo domingo, quando visita o Strasbourg, às 15h45 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Francês. Na quinta-feira, o Lyon recebe o Olympiacos, no Groupama Stadium, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga Europa.