Auxiliar do Corinthians justifica titularidade de Bidon e se impressiona com atuação de Yuri Alberto

"Estamos muito felizes com o trabalho que ele está fazendo e com todos os atacantes que a gente tem. No meu ponto de vista, fez uma partida incrível", acrescentou.

Neste sábado, a comissão técnica de Ramón e Emiliano decidiu dar uma nova oportunidade ao jovem meio-campista Breno Bidon entre os titulares. Ele, que teve grande atuação no meio de semana, no jogo contra o Fortaleza, pela Sul- Americana, saiu no intervalo da partida diante do Atlético-GO.

O auxiliar do Corinthians pediu paciência com o garoto da base, mas enxerga um futuro promissor para o jogador de 19 anos. Segundo Emiliano, Bidon foi substituído por conta do cansaço físico.

"O Breno [Bidon] é um garoto, um menino com um futuro impressionante. Mas precisava entender o jeito que precisávamos dele. E tem feito um grande trabalho. Nós tínhamos que colocá-lo em um momento justo, quando o time tivesse uma estrutura melhor. Está crescendo e vai nos ajudar muito. Sentiu um pouco do cansaço, por isso saiu no intervalo. Estava há muito tempo sem jogar em sequência", justificou.

Apesar do resultado, o Timão segue na zona de rebaixamento da Série A. O time alvinegro pulou para a 17ª colocação da tabela, com 28 pontos, mas se manteve no Z4 por conta do triunfo do Vitória sobre o Juventude, também na tarde deste sábado.

O próximo compromisso do Corinthians no Brasileirão é nada mais nada menos do que um clássico. A equipe encara o São Paulo, no próximo domingo. O Majestoso será disputado em Brasília, às 16h (de Brasília).