Graham Arnold, técnico da Austrália, pede demissão após seis anos no cargo

A Federação Australiana de Futebol anunciou a saída do treinador Graham Arnold, que pediu demissão do cargo no início da semana. O australiano estava no comando da seleção desde agosto de 2018.

"Tomei a decisão de renunciar com base no que é melhor para a nação, para os jogadores e para a seleção australiana. Dei absolutamente tudo o que pude para a função e estou imensamente orgulhoso do que foi alcançado durante minha gestão. Eu disse depois do nosso jogo contra a Indonésia que tinha algumas decisões para tomar e, após uma reflexão profunda, meu instinto me disse que era hora de mudança, tanto para mim, quanto para a equipe", disse Graham Arnold ao site oficial da Federação Australiana de Futebol.