Fluminense vende mais de 25 mil ingressos para clássico com o Botafogo no Maracanã

O Fluminense anunciou na manhã desta sexta-feira que vendeu mais de 25 mil ingressos para o clássico diante do Botafogo, no Maracanã. A partida está marcada para este sábado, às 18h30 (de Brasília), e é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os ingressos para sócios começaram a ser comercializados no dia 12 de setembro. A venda para o público geral começou dois dias depois, dia 14. Nas bilheterias se iniciou na última quinta-feira.

Com 25 mil ingressos vendidos até então, o Maracanã não deverá ficar lotado para o clássico carioca. A capacidade do estádio no Rio de Janeiro é de pouco menos de 80 mil torcedores.