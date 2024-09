Bahia faz último treinamento antes de pegar o Fortaleza pelo Brasileirão

Nesta sexta-feira, o elenco do Bahia encerrou a preparação para enfrentar o Fortaleza, na Arena Castelão. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e está marcada para este sábado, às 21h (de Brasília).

Os jogadores começaram os trabalhos no CT Evaristo de Macedo com uma ativação física comandada pelo preparador Danilo Augusto. Na sequência, o treinador Rogério Ceni liderou um treino técnico em campo reduzido com o grupo dividido em três times, com dois deles se enfrentando.

Por fim, os atletas participaram de um exercício de finalizações ao gol. O atacante Biel e o volante Nico Acevedo seguiram seus cronogramas de recuperação. Enquanto o primeiro tem uma lesão nas costas, o segundo sofreu uma lesão ligamentar ainda no ano passado.