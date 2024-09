Com gol de Kaio Jorge, Cruzeiro bate Libertad fora de casa e fica mais perto da semi da Sul-Americana

O segundo do triunfo saiu ainda no primeiro tempo, desta vez aos 47. Lautaro Díaz recebeu a assistência de Veron para sair cara a cara com o goleiro. Assim, o jogador não desperdiçou a oportunidade e concluiu com um toque sutil.

Segundo tempo

Aos 19, Giménez, do Libertad, afastou para escanteio a bola que iria para o gol após o erro do goleiro Martín Silva.

Aos 29 minutos, Alejandro Silva levantou para dentro da área. A bola rebateu na defesa e se perdeu em escanteio.

Dez minutos depois, William soltou para Barreal dentro da área. O atleta dominou e tentou o passe no meio, mas o adversário roubou a bola.

O Cruzeiro teve ótima chance de fazer o terceiro aos 42, com Kaiki, que recebeu de Matheus Henrique dentro da pequena área. No entanto, de forma inacreditável, o jogador chutou para fora.