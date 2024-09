Carrillo revela conversa com Guerrero sobre Corinthians: 'Falou muito bem da torcida'

O meia-atacante André Carrillo afirmou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, que conversou com Paolo Guerrero antes de assinar contrato com o Corinthians. O atleta de 33 anos disse que teve boas referências do atacante que fez história no Timão em 2012, especialmente no que diz respeito ao apoio da Fiel Torcida.

"Sim, Paolo [Guerrero] é um grande jogador, não foi só pelo Corinthians, mas na seleção peruana foi nosso capitão. Ele me falou muito bem da torcida, da cidade, por isso sabia de algumas coisas antes de chegar", disse Carrillo.

O camisa 19 falou que ainda está se adaptando ao futebol brasileiro e que espera fazer história com a camisa do Timão. Até o momento, o peruano possui dois jogos pela equipe comandada por Ramón Díaz, ambas saindo do banco de reservas.