Análise: empate sai barato para um São Paulo que não jogou no Rio de Janeiro

O empate sem gols com o Botafogo, nesta quarta-feira, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores, saiu barato para o São Paulo. O time comandado pelo técnico Luis Zubeldía foi amplamente dominado ao longo dos 90 minutos e só não saiu de campo derrotado porque a sorte realmente estava do lado tricolor.

Somente no primeiro tempo o Botafogo teve 11 finalizações a gol, contra apena uma do São Paulo. Parte desses chutes foram chances claras, que poderiam perfeitamente ter colocado os donos da casa em vantagem no placar. Enquanto isso, o Tricolor era estéril dentro das quatro linhas. Lucas Moura e Calleri, principais armas ofensivas do time, nada produziram e ficaram reféns da falta de criatividade do meio-campo.

Dizer que o São Paulo soube sofrer talvez não seja a melhor definição do que foi a partida. O Tricolor, na verdade, teve sorte. Em muitos momentos o time não conseguiu neutralizar as investidas do rival e ficou à mercê da falta de pontaria dos botafoguenses ou das defesas do goleiro Rafael.