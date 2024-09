Felipe Anderson mostra serviço e pode ser decisivo para o Palmeiras na reta final do Brasileirão

E, como em toda chegada de grandes jogadores, os torcedores esperam impacto imediato no time - o que não aconteceu com Felipe Anderson. O camisa 9 do Verdão fez suas primeiras partidas no final do mês e não encheu os olhos da torcida.

O atleta ainda não parecia estar em sua melhor forma e, em suas primeiras dez partidas defendendo o escudo verde e branco, não contribuiu com gols e nem com assistências, passando "em branco" nos duelos decisivos contra o Botafogo na Libertadores.

Apesar disso, o técnico Abel Ferreira continuou apostando em Felipe Anderson como titular pelo lado esquerdo do ataque, ciente da qualidade do jogador. E o camisa 9, após dois meses de adaptação ao futebol brasileiro, parece estar se acostumando e se entrosando com seus companheiros.