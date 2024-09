Técnico Martín Varini decide afastar meio-campista Nikão no Athletico-PR

"A relação com todos atletas e funcionários do clube é ótima, e por respeito a Torcida e a história do Furacão, na qual participei de grandes conquistas, me senti no dever de comunicar a vocês sobre o ocorrido. Seguirei treinando, com muita dedicação e trabalho, como sempre tive ao longos de todos estes anos. Gratidão eterna!", complementou o jogador.

A primeira passagem de Nikão pelo Athletico-PR ocorreu entre 2015 e 2021. No período, foram 314 jogos e 49 gols marcados, dentre eles o tento que garantiu o título da Copa Sul-Americana de 2021, contra o Red Bull Bragantino. O meia-atacante também conquistou outra Sul-Americana (2018) e a Copa do Brasil de 2019.

Ele deixou o clube paranaense no começo de 2022, quando foi anunciado pelo São Paulo. No time paulista, não conseguiu o mesmo sucesso e foi emprestado ao Cruzeiro em 2023. Em abril deste ano, retornou ao Athletico-PR e disputou 18 partidas, com dois gols e uma assistência.