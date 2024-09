Técnico do Chelsea revela acompanhar Estêvão no Palmeiras e exalta atacante: "Está sendo fantástico"

A negociação ficou acima do valor da multa rescisória que atleta tinha com o clube, quando assinou seu primeiro contrato profissional, em abril de 2023. O Palmeiras fica com 70% do valor, enquanto Estêvão e sua família tem direito a 30%.

Como mencionado por Enzo Maresca, Estêvão vem fazendo grande temporada pelo Alviverde. Ao todo, ele já disputou 36 jogos com o profissional, marcou 11 gols e distribuiu oito assistências. O ponta é vice-artilheiro do Brasileirão, além de ser também o maior assistente do campeonato.