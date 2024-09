Análise: time reserva do São Paulo mostra importantes valências e faz jogo consistente com o Cruzeiro

O Tricolor voltou a vencer fora de casa após mais de dois meses, já que o último triunfo havia ocorrido no dia 3 de julho, contra o Athletico-PR por 2 a 1, na Ligga Arena. Agora, com 44 pontos, o São Paulo subiu para a quinta posição do Brasileirão e ficou a um ponto do Flamengo, que tem 45 e abre o G4. Vale destacar que o Tricolor Paulista estava há três jogos sem vencer: empatou e perdeu para o Galo na Copa do Brasil e foi derrotado pelo Fluminense no Brasileirão.

Erick, pela direita do ataque, incomodou muito a defesa mandante e construiu jogadas perigosas. O camisa 33 e William Gomes formaram boa dupla no setor ofensivo do São Paulo e, juntos, orquestraram as principais jogadas do time no confronto no Mineirão. O gol, inclusive, saiu de uma triangulação dos dois jogadores. Em ataque rápido, Erick passou para William Gomes dentro da área, pela esquerda. O jovem de 18 anos dominou e emendou um foguete de canhota no ângulo direito de Cássio, que nada pôde fazer.

Ainda neste jogo, Santiago Longo fez seus primeiros minutos com a camisa do clube paulista. Ainda, claro, sem muito entrosamento com os companheiros, o argentino fez um jogo discreto, sem muitas ações com bola, porém não comprometeu. Ele aparece como uma opção para o meio de campo do São Paulo, desfalcado por conta das ausências de Pablo Maia e Alisson. Ambos não têm a menor chance de voltar aos gramados neste ano.

Além do argentino, Ruan, zagueiro do São Paulo, finalmente estreou. O jogador, que tem passagens pelo futebol russo e italiano, não sentiu o peso da camisa tricolor e desempenhou uma grande atuação, evitando os poucos perigos que Cruzeiro, principalmente com Matheus Pereira, tentou criar em Belo Horizonte.

Jamal Lewis, o norte-irlandês que assumiu a camisa 3 do São Paulo, também realizou seus primeiros minutos no gramado. O atleta atuou por cerca de 20 minutos e não participou de nenhum lance crucial no duelo.

Desse modo, Zubeldía volta a São Paulo com saldo muito positivo na bagagem. Além do resultado surpreendente contra um forte Cruzeiro, o time reserva do Tricolor mostrou-se muito pronto e coeso, dominando o duelo. Agora, o foco é a Copa Libertadores, contra o Botafogo e, por conta do ótimo jogo em Belo Horizonte, alguns jogadores podem aparecer como opção para a equipe titular que entrará em campo no Rio de Janeiro.