Pituca fala sobre sentimento de revanche em vitória do Santos contra o América-MG: "Mexeu com a gente"

O volante Diego Pituca admitiu que os jogadores do Santos entraram com um sentimento especial para o jogo contra o América-MG, neste domingo. Os atletas se mostraram incomodados com a postura dos adversários no duelo do primeiro turno, quando o Coelho anotou um gol enquanto o goleiro João Paulo estava caído, machucado. Além disso, o volante Alê falou na ocasião que que a equipe mineira aplicou um "chocolate" no alvinegro praiano.

"O que ele (Alê) falou lá mexeu um pouco com a gente, ainda mais pelo João (Paulo) ter machucado. Conversamos bastante que seria uma guerra, e foi o que aconteceu. Nos entregamos, merecemos a vitória e fizemos um grande jogo", disse Diego Pituca em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 sobre o América-MG.

O sentimento de revanche também invadiu as arquibancadas da Vila Belmiro. Alê e Renato Marques, autor do polêmico gol no primeiro turno, foram vaiados e hostilizados durante a partida.