Neymar comenta transferência de Memphis Depay ao Corinthians: "Muito f..."

Memphis respondeu o craque brasileiro pouco depois: "Obrigado irmão. Oro para que você volte para casa para abençoar seu país novamente com seu talento".

Foto: Reprodução/Instagram

Apesar de rodarem grandes clubes europeus, Memphis Depay e Neymar nunca atuaram juntos. Os dois, no entanto, defenderam o Barcelona em épocas diferentes.

Apesar de não jogarem no mesmo time, eles se enfrentaram em diversas oportunidades no Campeonato Francês. Enquanto Neymar jogava pelo Paris Saint-Germain, Memphis Depay defendia o Lyon.

O holandês desembarcou no Brasil na madrugada da última quarta-feira e já foi apresentado para a torcida corintiana no mesmo dia, antes do jogo diante do Juventude. Memphis Depay, inclusive, já foi registrado no BID da CBF e pode fazer sua estreia pelo Corinthians no próximo sábado, contra o Botafogo.

Hoje no Al-Hilal, Neymar sofreu uma grave lesão no joelho e está fora dos gramados desde outubro do ano passado. O camisa 10, inclusive, aproveitou o momento de recuperação no Brasil para assistir dois jogos do Santos na Vila Belmiro neste ano, um deles justamente contra o Corinthians.