Santos venceu apenas três dos últimos dez jogos contra o América-MG, próximo adversário na Série B

No primeiro turno da Série B, o Santos perdeu para o América-MG por 2 a 1, na Arena Independência. A derrota foi a primeira de uma série de quatro seguidas do Peixe na competição, além de ter marcado a lesão do goleiro João Paulo.

O retrospecto geral do confronto é bem equilibrado. Ao todo, Santos e América-MG se enfrentaram em 20 ocasiões. Foram nove vitórias do Alvinegro, oito do Coelho e três empates.

O Santos precisa da vitória para retomar a liderança da Série B. Com 43 pontos, a equipe do técnico Fábio Carrile está na segunda colocação. O América-MG é o sétimo colocado com 38 unidades.