Fortaleza é derrotado pelo Internacional e desperdiça chance de assumir a liderança do Brasileirão

Na noite desta quarta-feira, pelo jogo atrasado na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). A partida contou com gol de Alan Patrick e Gustavo Prado para os mandantes e de Titi para os visitantes.

Com o revés fora de casa, o Fortaleza desperdiçou a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e permanece na segunda colocação. Agora com os mesmos 25 jogos do líder Botafogo, o Leão do Pici soma 48 pontos, dois a menos em comparação aos cariocas.

Vale destacar que, com a derrota do Fortaleza, o atual bicampeão brasileiro Palmeiras depende apenas de si próprio para conquistar o tricampeonato. O Verdão figura, atualmente, na terceira posição com 47 pontos.