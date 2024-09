Santos: Bom início de Wendel ofusca veterano Willian Bigode

O atacante Willian Bigode é um dos artilheiros do Santos na Série B, com quatro gols marcados. No entanto, o atleta está perdendo espaço dentro do elenco santista, muito por conta do bom início de Wendel.

Recém-contratado pelo Santos, Wendel marcou o gol da vitória magra dos comandados de Fábio Carille sobre o Brusque, no último sábado (7). O atacante foi titular em todos os três jogos que disputou com a camisa do Alvinegro, deixando no banco o até então titular Furch.

Com Furch indo para o banco de reservas, Willian, que era o substituto imediato do argentino, está começando a ser a terceira opção de Carille no setor. Isso se tornou evidente contra o Brusque, quando Bigode jogou apenas quatro minutos.