Japão goleia Bahrein e confirma bom início nas Eliminatórias Asiáticas

O Japão goleou Bahrein nesta terça-feira por 5 a 0, no Bahrain National Stadium, em partida válida pela segunda rodada da fase três das Eliminatórias Asiáticas. Os gols foram marcados por Ueda (2), Morita (2) e Ogawa.

Os japoneses assim confirmam o bom início nesta fase das Eliminatórias, após também golearem a China na primeira rodada, por 7 a 0. Eles seguem na ponta do grupo C, com seis pontos e sem sofrer gols. O Bahrein é o terceiro colocado com três pontos, após surpreender a Austrália na primeira rodada, vencendo por 1 a 0.

As duas seleções voltam a campo em um mês, no dia 10 de outubro. O Bahrein recebe a Indonésia às 13h (de Brasília), enquanto o Japão visita a Arábia Saudita às 15h.