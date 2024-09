Com gol de James, Colômbia vence Argentina e pode se tornar vice-líder das Eliminatórias da Copa do Mundo

Nesta terça-feira, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a Argentina visitou a Colômbia no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, e perdeu por 2 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Yerson Mosquera e James Rodríguez, enquanto Nicolás González diminuiu.

Com o resultado positivo, a Colômbia, que alcançou o 31º jogo sem perder (24 vitórias e oito empates), chegou na vice-liderança das Eliminatórias da Copa do Mundo, com 16 pontos. No entanto, o Uruguai, que entra em campo nesta terça-feira, se encontra em terceiro lugar, com 14 somados. Já a Argentina perdeu a segunda partida e ficou estacionada com os mesmos 18 somados na ponta da tabela.