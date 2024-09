Athletico-PR x Vasco: confira prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

Vasco da Gama e Athletico-PR entram em campo na noite desta quarta-feira. O duelo na Ligga Arena define um dos semifinalistas da Copa do Brasil de 2024. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), com transmissão do Prime Video.

No confronto de ida, em São Januário, o Cruzmaltino venceu de virada por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para se classificar. Uma vitória do Furacão por um gol de diferença leva a decisão aos pênaltis. Se o Athletico ganhar por diferença maior, avança à próxima fase.

Em boa fase no Brasileiro e no mata-mata, o Vasco tem uma baixa para a partida desta quarta. Expulso no jogo de ida, o zagueiro João Victor está suspenso e ficará fora, com Léo como substituto.