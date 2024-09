Vitor Reis participa de parte do treino com elenco, e Palmeiras segue preparação em período sem jogos

O Palmeiras voltou a treinar na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, em semana sem jogos devido à data Fifa. A equipe comandada por Abel Ferreira volta a campo apenas no dia 15 de setembro, quando enfrenta o Criciúma, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O elenco iniciou o dia com um trabalho técnico com oito minimetas (quatro de cada lado), dois times e alguns jogadores como curingas, podendo tabelar com ambas as equipes. Em seguida, finalizou o treino com uma movimentação técnica com o campo mais aberto.

Em processo de transição física, o zagueiro Vitor Reis participou do aquecimento e da primeira atividade com o grupo. Na sequência, fez um complemento físico com o Núcleo de Saúde e Performance. O jovem defensor se recupera de um edema na coxa direita.