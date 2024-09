Brasil x Equador: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Para esta partida, o técnico Dorival Júnior ganhou dois desfalques no início da preparação. O atacante Pedro sofreu lesão grave no joelho e foi cortado. Já o zagueiro Éder Militão foi desconvocado por conta de lesão muscular na coxa direita. Com isso, Endrick, no ataque, e Marquinhos, na defesa, são as duas prováveis peças para o time titular.

O volante Bruno Guimarães prevê uma equipe com muita movimentação.

"Um time com muita movimentação, a gente não quer marcar posição, rodar o primeiro, segundo, até o terceiro homem com o Paquetá, para dificultar a marcação deles. Vou ter mais participação no ataque, com liberdade para pisar na área. Espero que a gente possa fazer um grande jogo e conquistar os três pontos em Curitiba", disse.