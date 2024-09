São Silvestre abre novas inscrições dia 10 de setembro

A 99ª Corrida Internacional de São Silvestre abre o primeiro lote de inscrições na próxima terça-feira, dia 10 de setembro. As vendas para a maior prova de rua da América Latina começam a partir das 14h no site oficial da Prova www.saosilvestre.com.br.

A expectativa é que este novo lote atenda o anseio do público disponibilizando uma quantidade substancial do total de 37.500 vagas do evento. Isso vai permitir uma maior tranquilidade no momento da inscrição.

Nesta última terça-feira (3/9), um lote promocional foi colocado à venda com o mesmo valor do ano passado. As vagas limitadas se esgotaram em poucas horas, comprovando a alta expectativa dos corredores para participar da São Silvestre.