Estreia do judô marca cronograma das Paralimpíadas nesta quinta-feira; confira programação completa

Nesta quinta-feira, o Brasil será representado em oito diferentes modalidades nos Jogos Paralímpicos de Paris. Dentre elas, o judô, terceiro esporte que mais trouxe medalhas para o país na história da competição, contará com a presença de quatro atletas brasileiros.

Ao todo, são 25 medalhas conquistadas pelo Brasil na modalidade (cinco ouros, nove pratas e 11 bronzes). Os destaques do Brasil são os paulistas Antônio Tenório, tetracampeão, e Alana Maldonado, com um campeonato no currículo.

Nesta edição, pela classe J1 (cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância), a potiguar Rosicleide Andrade luta na categoria até 48kg, a paraense Larissa Oliveira na categoria até 57kg e o amazonense Elielton Oliveira na categoria até 60kg. Já na classe J2 (atletas que conseguem definir imagens), o paraense Thiego Marques atua pela categoria até 60kg. As eliminatórias começam às 5h (de Brasília), e as finais estão marcadas para 11h.